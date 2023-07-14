На Кипре зафиксировали вспышку кошачьего коронавируса

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Рита Миронова
Рита Миронова 17 0

Из-за распространения инфекции на острове погибло уже 300 тысяч котов.

На Кипре зафиксировали вспышку кошачьего коронавируса

Фото: www.globallookpress.com / pzs

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Тема:
Эпидемия коронавируса

На Кипре зафиксировали вспышку кошачьего коронавируса. По данным DailyMail, 300 тысяч кошек погибли от кошачьего инфекционного перитонита, который является штаммом коронавируса.

Пандемия на острове начала прогрессировать еще в январе. Вирус не опасен для человека, но представляют угрозу для кошек, если вовремя не начать лечение.

«Вирус может распространиться и на другие страны, есть свидетельства таких случаев в Израиле и Турции. Эксперты предупреждают, что жертвы будут колоссальными», — пишет автор материала.

Местные жители сообщают, что кошек на острове стало меньше, а в некоторых местах даже появились их трупы. От вируса погибают как бродячие, так и домашние коты. Их поместили на карантин в ветеринарные клиники, чтобы не допустить распространения заболевания. Волонтеры и ветеринары занимаются лечение зараженных животных.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США в крови домашних животных нашли высокий уровень вредных химических веществ.

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