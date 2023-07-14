Один человек погиб при взрыве баллона с обедненным ураном на Уральском химкомбинате
Сейчас проводится мониторинг ситуации на предприятии.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Во время происшествия на Уральском Электрохимическом Комбинате (УЭХК) погиб один человек. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
Сегодня, 14 июля, в 09:13 в цехе 53 УЭХК при перезарядке емкости с обедненным гексафторидом урана произошел выброс с разрывом этой емкости. Погиб сотрудник предприятия — мужчина 1958 года рождения — из-за повреждений головы.
На данный момент весь персонал цеха эвакуирован, проводится санитарная обработка. Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме. Более того, мониторинг ситуации проводится постоянно, опасности для жителей Новоуральска нет.
Причины инцидента устанавливаются, УЭХК продолжает работать в штатном режиме.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как разгерметизация баллона с обедненным ураном произошла на Уральском электрохимкомбинате.
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