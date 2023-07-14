В России запретили менять пол: окончательно, но с исключениями

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

В России теперь официально запрещено менять пол. Это не касается случаев лечения ряда заболеваний у детей. Об этом говорится в новом принятом Госдумой законе.

Теперь даже запрещается применять лекарственные препараты, направленные на смену пола.

Что не относится к медицинским вмешательствам?

врожденные аномалии (пороки развития);

генетические и эндокринные заболевания, связанные с нарушением формирования половых органов.

Такие медицинские вмешательства допускаются по решению врачебной комиссии медицинской организации, подведомственной Минздраву. При изменении пола, по истечению 90 дней паспорт гражданина РФ будет признаваться недействительным.

Кроме того, это станет основанием для расторжения брака. Также сменившие пол не смогут быть усыновителями.

Законопроект был внесен в нижнюю палату два месяца назад. Его инициаторами стали все пять думских фракций.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Госдума приняла во II чтении законопроект о запрете смены пола.