Родовое проклятье династии Ефремовых: какие беды преследуют знаменитую семью

Легенда советского кино Олег Ефремов стал родоначальником плеяды известных актеров. Однако из поколения в поколения в его семье передаются не только фамилия и таланты, но и трагические несчастья.

Сын знаменитого российского актера Михаила Ефремова 31-летний Николай попал в больницу. Сообщается, что он выпал из окна третьего этажа. Молодого человека экстренно доставили в больницу и провели операцию. Однако хирургическое вмешательство не улучшило его состояние. Наследника театральной династии ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

При госпитализации Николай еще находился в сознании и сказал медикам, что это была роковая случайность, но соседи артиста уверены, что такой «выход» Ефремову-младшему открыл «зеленый змий», который отравил жизнь многим представителям знаменитого семейства. Известно, что родоначальник династии — знаменитый актер Олег Ефремов — ни дня не мог обойтись без крепкого спиртного, а его сын Михаил в 2020-м в нетрезвом виде попал в смертельное ДТП. От алкоголя пострадали и другие представители звездной семьи.

К какими трагедиям Ефремовых привел алкоголь, выяснил Пятый канал.

Олег Ефремов

www.globallookpress.com / Lev Sherstennikov

Основателем актерской династии по праву считается Олег Ефремов. Его роли в фильмах «Берегись автомобиля», «Айболит-66», «Три тополя на Плющихе», «Мама вышла замуж», «Здравствуй и прощай» и многих других помнят и любят до сих пор. Однако зрители не догадывались, что знаменитость такого масштаба, художественный руководитель «Современника», а потом и МХАТа имеет одну, но очень серьезную слабость — неутолимую страсть к алкоголю.

Пить Ефремов-старший начал еще в подростковом возрасте. В 1941-м его отца-бухгалтера отправили под Воркуту работать в ГУЛАГе. Доподлинно неизвестно, что подтолкнуло подростка в первый раз взяться за стакан. Возможно, научить жизни мальчишку решил какой-нибудь заключенный, с которыми любил проводить время Олег. Отцу не нравилось общение сына с уголовниками, поэтому в 1943-м он решил уволиться и вернуться с семьей в Москву, но это не уберегло юношу от зависимости.

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Творческая деятельность только усилила страсть актера к рюмке, так как студенты Театра-студии МХАТ считали, что трезвыми на подмостки выходят только статисты, а настоящие таланты с легкостью играют слегка навеселе.

Обладая незаурядным талантом и организаторскими способностями, в 1956-м Олегу Ефремову вместе с единомышленниками удалось создать театр «Современник». Репетиции в атмосфере дружбы и театрального братства сменялись бурными застольями, на которых руководитель труппы не мог воздержаться от алкоголя. Зависимость актера пугала его коллег по сцене. Однажды они даже решили вылечить своего руководителя по современным технологиям и отправили Ефремова к гипнотерапевту, но терапия возымела обратный эффект: артист вновь ушел в запой.

В 1970-м Олегу Ефремову выпала уникальная возможность возглавить главный театр страны — МХАТ. Он надеялся, что коллеги из «Современника» его поддержат и перейдут вместе с ним, но горько заблуждался. Друзья осудили уход своего творческого лидера и даже называли предателем. Это стало большим ударом для актера. Искать истину и успокоение Олег продолжил на дне бутылки.

Но горевал Ефремов недолго. На новой сцене у него все складывалось как нельзя лучше, знаменитость начал ставить спектакли, о которых говорили по всей Москве. За работы в театре актеру и режиссеру присвоили многочисленные звания и регалии. Возможно, это подстегнуло бы знаменитость отказаться от алкоголя, но пришли новые жизненные трудности.

В 1980-х начались волнения в труппе, из-за которого Олегу Ефремову пришлось разделить театр на два независимых друг от друга подразделения — МХТ имени Чехова, в котором он остался, и МХАТ имени Горького во главе с Татьяной Дорониной.

В этот период запои стали частым явлением в жизни знаменитости. Страсть к алкоголю подорвала здоровье артиста. Олега начали беспокоить проблемы с легкими, кишечником и почками. Врачи и знакомые призывали оставить зависимость. Актер действительно сбавил дневную норму до бутылки виски в сутки, но и не смог полностью отказаться от рюмки. 24 мая 2000 года Олег Ефремов умер от закупорки сосудов. Ему было 72 года.

Знаменитость был дважды женат и имел двоих детей - дочь Анастасию от незарегистрированных отношений с Ириной Мазурук, и сына Михаила от брака с Аллой Покровской.

Анастасия Ефремова

Дочь Олега Ефремова и единокровная сестра Михаила Анастасия стала театральным критиком. Но от знаменитых родителей унаследовала не только страсть к искусству, но и увлечение алкоголем. Женщина призналась в одном из интервью, что это у них с единокровным братом Михаилом - семейное.

По признанию женщины, водка спасла ее, когда в возрасте 21 года трагически погиб старший сын - тезка знаменитого деда, тоже Олег Ефремов.

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К слову, наследник Анастасии также имел тягу к спиртному. Ефремов-младший мечтал продолжить творческую династию, но ему это долго не удавалось. Поступив во ВГИК, молодой человек то заражался учебой, то бросал. Успокоение он искал в алкоголе. Его нередко видели выпившим. В 2003-м, через три года после смерти знаменитого дедушки, он попал под поезд.

Михаил Ефремов

www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

Сын Олега Ефремова и его второй жены Аллы Покровской пошел по стопам знаменитых родителей и продолжил творческую династию. К большому сожалению, помимо актерского таланта, Михаил «унаследовал» от отца и пристрастие к алкоголю.

В 13 лет Ефремов вышел на сцену театра и сыграл в своем первом фильме. Карьера Михаила развивалась стремительно. В 32 года он стал заслуженным артистом России. Артиста любили как зрители, так и режиссеры, а высокие гонорары радовали. Мужчина был популярен у женщин, чем не стеснялся пользоваться. Знаменитость был неоднократно женат и имеет шестерых детей от разных отношений.

Однако по мере того, как рос список сыгранных им ролей, планомерно увеличивалась и зависимость от крепких напитков. Эта проблема усугубилась во время болезни отца. Но пристрастие к спиртному Ефремов никогда не считал серьезной проблемой, хотя и называл черным пятном на своей репутации. Себя он предпочитал называть не алкоголиком, а жизнерадостным пьяницей, которого просто вдохновляет спиртное.

Актер не стеснялся появляться в нетрезвом виде на съемках и даже в театр, прославившись скандальными выходками на сцене. Остановиться и завязать актер смог только после трагической аварии. 8 июня 2020 года Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Его Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, вылетел на встречную полосу и протаранил Lada Granta, за рулем которой находился 57-летний Сергей Захаров.

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В результате аварии водитель получил сильнейшие повреждения — открытый перелом бедра, закрытую черепно-мозговую травму, а также сочетанную травму головы и переломы ребер — и был доставлен в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Медики до утра боролись за жизнь мужчины, но спасти его не удалось. У Захарова остались мать, жена и двое детей. Сам Ефремов не пострадал.

Известно, что актер сел за руль в состоянии алкогольного опьянения — до этого его видели в одном из столичных баров. Первоначально артист раскаялся в содеянном, но позже через адвоката утверждал, что не помнил ничего из того, в чем его обвиняют, и отказался от признания. В течение судебного процесса актер выплатил семье погибшего 800 тысяч рублей в качестве компенсации. После этого адвокат Ефремова Роман Филиппов перечислил на счета каждого из потерпевших один миллион рублей.

Мосгорсуд вынес обвинительный приговор по делу Михаила Ефремова — артисту определили срок лишения свободы в семь с половиной лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

8 февраля 2021-го Михаил Ефремов подал кассационную жалобу на приговор, сославшись на то, что погибший водитель якобы не был пристегнут ремнем безопасности. Однако Второй кассационный суд Москвы отказался смягчить решение.

В феврале 2023-го актер просил заменить оставшийся ему срок в колонии принудительными работами, но после отозвал прошение о досрочном выходе из колонии, поскольку получил плохую характеристику от ее руководства.

Николай Ефремов

www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

По стопам знаменитого отца и деда пошел и средний сын Михаила Ефремова от его третьей жены актрисы Евгении Добровольской. Николай не говорит о личном с прессой, поэтому о его жизни известно немного.

Первые шаги на сцене наследник знаменитой династии сделал еще в детстве. Актерские премудрости он осваивал в вокально-музыкальном коллективе «Непоседы». В 13 лет в фильмографии знаменитости появилась первая работа в кино. Николая пригласили на съемки социальной драмы «Дунечка». Лента завоевала множество наград международных кинофестивалей.

Имея богатый опыт, Николай после окончания школы поступил в ГИТИС. Когда молодой человек еще учился на первом курсе, ему предложили сыграть в сказочно-фэнтезийном фильме «Книга Мастеров». Несмотря на то, что Ефремову-младшему достался образ второстепенного персонажа, кузнеца, безумно влюбленного в избалованную княжну, и друга главного героя картины после выхода фильма на экране о наследнике династии заговорили.

Однако кино не слишком влекло артиста. Он практически полностью сосредоточился на работе в театре. Поскольку у него нет аккаунтов в социальных сетях, о личной жизни Николая известно немного. Он женат и воспитывает дочь.

Что случилось в квартире актера 30 июня 2023 года, неизвестно. В день происшествия Николай Ефремов находился дома один. Несмотря на то, что сам он назвал произошедшее случайностью, некоторые источники предполагают: подтолкнуть к выходу из окна наследника звездной династии мог тот самый «зеленый змий», который дамокловым мечом висит над многими представителями нескольких поколений Ефремовых. Сосед знаменитости поведал, что Николай держал весь дом в страхе своим порой неадекватным поведением и часто занимал деньги у соседей на алкоголь. По неподтвержденной информации мужчина состоял на учете в ПНД.

Николая после падения госпитализировали со множественными травмами и переломами и экстренно прооперировали. После операции состояние знаменитости не улучшилось. У него развилась сердечно-сосудистая и церебральная недостаточности.

Анна-Мария Ефремова (Аэм Тиллмари)

© РИА Новости / Виктор Толочко

Старшая дочь Михаила Ефремова от его четвертой жены Ксении Качалиной известна в прессе своими неординарными поступками. За последние годы 23-летняя девушка удивляла публику цветными волосами, вызывающими стрижками, неформальным стилем в одежде и резкими высказываниями о своей семье. В 2020-м наследница представилась как Аэм Тиллмари, а потом и вовсе сменила имя на мужское, став называть себя Сергеем.

Все детство наследницы прошло в неблагополучной обстановке. Оба родителя нередко выпивали. Они познакомились на съемках фильма. У актеров сразу закрутился роман, а когда Качалина забеременела, пара оформила отношения. Правда, сильные чувства быстро охладели. Звездная семья распалась, когда Анне-Марии было четыре года.

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Тогда Качалина забрала девочку и улетела с ней на пару лет в Индию. После они вернулись, но обрести просветление артистке не удалось: ее зависимость с годами лишь усугублялась, а последствия регулярных возлияний обрушивались на дочь. Та неоднократно впоследствии рассказывала, как подвергалась в детстве физическому насилию. Когда девочка училась в средней школе, Ефремов, содержавший все эти годы бывшую супругу, принял решение отсудить у Ксении право единоличной опеки над девочкой.

На тот момент Ефремов был снова женат и воспитывал детей от Софьи Кругликовой. Поэтому он решил поселить Анну-Марию отдельно и всем обеспечить. Девушка жила в трехкомнатной квартире с домработницей и гувернанткой. Словом, она ни в чем не нуждалась, кроме родительской любви. Окончив частную спецшколу, Анна-Мария поступила на филологический факультет Государственного института русского языка имени Пушкина. Отцу она была благодарна за помощь и заботу, а вот с матерью предпочла полностью прервать общение — слишком много боли та ей принесла.

Однако след от психологических травм преследует наследницу до сих пор. Девушка призналась, что склонна к любого рода зависимостям, поэтому категорически не приемлет алкоголь, чтобы не стать такой, как мать. Кром того, у нее наблюдаются повышенная тревожность, периодически возникают панические атаки и перепады настроения. В 2021-м Ефремова публично огласила свои диагнозы: хроническое посттравматическое стрессовое расстройство, расстройство аутистического спектра и биполярное аффективное расстройство II типа.

Ольга Ефремова

www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Дочь Анастасии Ефремовой Ольга вслед за знаменитыми родственниками решила также посвятить жизнь искусству. Получив аттестат зрелости девушка поступила в Щукинское театральное училище. Уже на последних курсах института Ольгу Ефремову стали приглашать сниматься в кино.

После получения диплома, актриса поступила на службу в Театр имени Вахтангова, но из-за набирающей обороты карьеры на кино- и телеэкранах, ушла со сцены. Снималась в популярных фильмах и сериалах.

Ольга Ефремова долго искала личное счастье. Попробовав создать отношения с кем-то из актерской среды, женщина разочаровалась в творческих избранниках, поэтому стала искать любовь подальше от софитов и схемочных площадок. Голову кинозвезде вскружил итальянский бизнесмен Алессандро Сини. Влюбленные решили не спешить с регистрацией брака и просто жили вместе. В 2026-м у пары родился сын Арсений.

Но счастье длилось недолго. Некоторые источники утверждают, что актриса закрутила роман с внуком прервого президента России Борисом Ельцином-младшим. Сама же Ольга утверждает, что их разрыву способствовала постоянная ревность Алессанро. Актриса в то время жила на две страны, что категорически не нравилось супругу.

Зная о проблемах семьи, Ольга сейчас категорично отказывается от алкоголя и своему сыну хочет привить любовь к здоровому образу жизни. Однако с ребенком, как заявила Ефремова в мае 2023-го, она не виделась с начала пандемии, так как тот живет с отцом в Италии, а бывший муж актрисы препятствует их общению.