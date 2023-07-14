В РФ предъявили заочные обвинения экс-министру обороны Украины

Глава СК в Мариуполе выслушал доклад о расследовании преступлений киевского режима.

В России предъявили заочные обвинения экс-министру обороны Украины Андрею Загороднюку и начальнику объединенного оперштаба ВСУ Игорю Танцюре. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.

«Также обвинение предъявлено бывшему командующему оперативно-тактической группировкой украинских войск „Донецк“ Александру Краснооку», — говорится в сообщении.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в Мариуполе выслушал доклад о расследовании преступлений киевского режима.

До этого Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение бывшему главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслану Хомчаку, по вине которого погибли и получили ранения десятки мирных граждан, в том числе дети.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как СК РФ заочно предъявил обвинение экс-главкому ВСУ Хомчаку, по вине которого погибли люди.