СК РФ заочно предъявил обвинение экс-главкому ВСУ Хомчаку, по вине которого погибли люди

Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение бывшему главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслану Хомчаку, по вине которого погибли и получили ранения десятки мирных граждан, в том числе дети. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Обвинения также были выдвинуты в отношении нескольких украинских командиров.

«Предъявлено обвинение руководившему в апреле — июле 2014 года операцией на юго-востоке Украины первому заместителю председателя СБУ Василию Крутову, а также первому заместителю начальника штаба сухопутных войск ВСУ Игорю Федорову», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Теракт» после нападения украинских вооруженных формирований на населенные пункты в Грайворонском районе Белгородской области.