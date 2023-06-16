СК РФ заочно предъявил обвинение экс-главкому ВСУ Хомчаку, по вине которого погибли люди
От рук террориста пострадали в том числе дети.
Фото: www.globallookpress.com / Hennadii Minchenkoukrinform
Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение бывшему главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслану Хомчаку, по вине которого погибли и получили ранения десятки мирных граждан, в том числе дети. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Обвинения также были выдвинуты в отношении нескольких украинских командиров.
«Предъявлено обвинение руководившему в апреле — июле 2014 года операцией на юго-востоке Украины первому заместителю председателя СБУ Василию Крутову, а также первому заместителю начальника штаба сухопутных войск ВСУ Игорю Федорову», — говорится в сообщении.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Теракт» после нападения украинских вооруженных формирований на населенные пункты в Грайворонском районе Белгородской области.
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