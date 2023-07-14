Дума одобрила повышение возраста пребывания в запасе для одной категории россиян

Также увеличивается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве.

Госдума во II чтении одобрила поднятие на пять лет предельного возраста пребывания в запасе одной категории россиян — резервистов, имеющих воинские звания.

Таким образом мера, в рамках которой в первом разряде возраст повысится до 40 лет, во втором — до 50, в третьем — до 55, коснется:

солдат;

матросов;

сержантов;

старшин;

прапорщиков;

мичманов.

Также в документе указывается, что планируется увеличить предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве. Для старших офицеров он составит 65 лет, для младших офицеров — 60 лет, а для имеющих иные звания — 55 лет.

Инициатива также предполагает возможность заключения военного контракта о пребывании в резерве с иностранцем.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российским вузам рекомендовали начислять дополнительные баллы абитуриентам за участие в СВО.