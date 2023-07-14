Продюсер Джонни Деппа ответил на слухи о визите актера в Россию

|
Рита Миронова
Рита Миронова 41 0

Продюсер Джонни Деппа опроверг сообщения о планах актера посетить Россию

Продюсер Джонни Деппа ответил на слухи о визите актера в Россию

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

Читайте нас в: Дзен Новости

Голливудский актер опубликовал видеообращение к зрителям, которое вселило надежду в российских поклонников.

Джонни Депп не собирается посещать Россию. Об этом сообщил его продюсер Стивен Дойтерс в Twitter.

«Визитов в Россию не будет», — коротко и ясно обозначил он.

«Культура отмены сиюминутна»: что ждет Джонни Деппа после триумфального камбэка

Сообщения о скором приезде голливудского актера в Россию появились после видеообращения, на котором он сказал «До встречи». Его показывали после фильма «Жанна Дюбарри», вышедшего в мировой прокат в июле. Почему-то многие решили, что Депп обратился именно к российским зрителям.

«Это видео было сделано для мирового релиза фильма», — пояснил продюсер актера.

Джонни Депп — запасной вариант? Кто должен был сыграть роль капитана Джека Воробья

К слову, слухи подогрел и российский музыкант Михаил Лисов. Он заявил, что договорился с представителями Джонни Деппа о сотрудничестве, ради которого актер и должен был посетить Россию. Якобы за это артисту должны были заплатить 370 тысяч долларов и провести экскурсию по городам, которые он хотел увидеть.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джонни Деппа удостоили продолжительных оваций в Каннах.

+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.18
-0.45 100.68
0.79
Держим ухо востро: китайский совет дня на пятницу, 14 июля

Последние новости

14:12
Российские бойцы за сутки отразили 16 атак ВСУ на донецком направлении
13:51
Раскрыто место лечения певицы МакSим от алкогольной зависимости
13:48
«Однозначно не Альпы»: куда Путин ходит в турпоходы
13:30
В ДНР сообщили о попытке ВСУ прорвать оборону в направлении Урожайного
13:30
Продюсер Джонни Деппа ответил на слухи о визите актера в Россию
13:22
Путин подписал указ о выплатах семьям участников создания фортификационных рубежей

Сейчас читают

Исполнитель хита «Здравствуй, чужая милая» Солодуха победил алкоголизм
Один человек погиб при взрыве баллона с обедненным ураном на Уральском химкомбинате
Военкор Коц сообщил о передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео