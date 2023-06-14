Почему на роль легендарного капитана «Черной жемчужины» рассматривали других кандидатов?

Капитан Джек Воробей по праву считается одним из наиболее известных персонажей кинематографа, а его образ для зрителей неразрывно связан с Джонни Деппом. Примечательно, что он был лишь запасным вариантом среди тех, кто изначально рассматривался на эту роль.

Джим Керри

Джим Керри. Фото: www.globallookpress.com / Daziram

Первым и самым желанным в списке кандидатов для создателей картины был Джим Керри. Его мимика должна была идеально показать образ капитана Воробья. Однако актер не смог принять предложение из-за противоречий в графиках съемок — в то время он работал над «Брюсом Всемогущим».

Хью Джекман

Хью Джекман. Фото: www.globallookpress.com / Manuele Mangiarotti

Сценарист «Пиратов Карибского моря» писал Джека Воробья под Хью Джекмана. Отсюда пошло и имя — Джек. Первый сценарист франшизы Стюарт Битти говорил, что был поражен игрой Джекмана в мюзиклах. Однако тогда Disney сочла актера не лучшим вариантом из-за его малой на тот момент популярности.

Мэттью Макконахи

Мэттью Макконахи. Фото: www.globallookpress.com / Armando Gallo

Также в роли легендарного капитана «Черной жемчужины» видели Мэттью Макконахи. Актер, который ранее отказывался играть роль Джека в «Титанике», отказался и от роли Джека в «Пиратах Карибского моря». Роль пирата его совсем не вдохновила — либо просто имя не понравилось.

В отличие от своих коллег, Депп сразу принял предложение. Эта роль стала для него по-настоящему судьбоносной и навсегда вписала его имя в историю кинематографа.

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