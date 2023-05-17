До слез: Джонни Деппа удостоили продолжительных оваций в Каннах

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Рита Миронова
Рита Миронова 58

После трехлетнего затишья зрители наконец увидели картину с голливудской звездой в главной роли.

До слез: Джонни Деппа удостоили продолжительных оваций в Каннах

Фото: Reuters / SARAH MEYSSONNIER

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Тема:
Международный Каннский кинофестиваль

Фильм с участием актера Джонни Деппа собрал овации продолжительностью в семь минут на Каннском кинофестивале.

В рамках мероприятия состоялась премьера кинокартины «Жанна Дюбарри», где голливудский артист исполнил главную роль — короля Франции Людовика XV.

По сюжету произведения, герой Деппа влюбился в женщину из рабочего класса Жанну Дюбарри. Запретные отношения становятся вторым дыханием для них обоих — к королю возвращается утраченный за годы вкус к жизни, а к простушке приходит успех и известность в знатных кругах.

Как пишет People, после просмотра фильма гости открытия кинофестиваля аплодировали Деппу около семи минут, растрогав 59-летнего актера до слез. На видео, появившихся в социальных сетях, он искренне удивляется реакции зала и вытирает блестящие глаза.

Это первая роль актера за последние три года. После длительного и скандального судебного разбирательства с бывший женой Эмбер Херд он залег на дно.

Знаменитости развелись в 2017 году — актриса обвинила бывшего мужа в издевательствах и домашнем насилии, а тот заявил, что сам регулярно подвергался избиениям в браке. В итоге суд обвинил Херд в клевете по делу о защите чести и достоинства и обязал ее выплатить экс-супругу несколько миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Депп открыл 76-й Каннский международный кинофестиваль.

Тема:
Международный Каннский кинофестиваль
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