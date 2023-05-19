«Культура отмены сиюминутна»: что ждет Джонни Деппа после триумфального камбэка

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Полина Трегубова
Полина Трегубова Эксклюзив 70

Кинокритик Сычев: Джонни Деппу необходимо сняться в большом фильме для закрепления успеха

Фото, видео: www.globallookpress.com / DGP; Reuters; 5-tv.ru

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Тема:
Международный Каннский кинофестиваль

Голливудскому актеру необходимо встроиться в проект, который точно выстрелит.

Первый за три года большой фильм с актером Джонни Деппом «Жанна Дюбарри» получил овации длиной в семь минут на Каннском кинофестивале. О том, ждет ли артиста триумфальное возвращение, 5-tv.ru рассказал кинокритик Сергей Сычев.

Депп после длительных разбирательств с бывшей женой Эмбер Херд и «отмены» в мире кинематографа вновь вернулся на крупные экраны. При этом он не переставал сниматься в картинах меньшего масштаба.

В связи с этим Сычев считает, что проблема как раз не в Херд, а в том, что ему категорически или даже катастрофически не везет с фильмами, в которых он принимает участие. Как правило, у них нет ни крупных фестивальных призов, ни серьезной прокатной судьбы.

«Каждый раз получается, что вроде бы фильмы выходят, а говорить не о чем. И у всех полное ощущение, что Джонни Деппа нет, а он есть», — отмечает кинокритик.

Овации в Каннах продолжительностью в семь минут являются лишь традицией и еще ничего не значат сами по себе, считает Сычев. Фильм, в котором он снялся, буквально разнесен критиками: все говорят, что картина очень слабая. Это означает, что Депп или его агентство опять совершили ошибку, выбрав этот сценарий.

«Дальше все будет зависеть от того, удастся ли Деппу встроится в проект, который точно выстрелит. <…> Ему нужны фильмы хорошие. Все измеряется ими, а культура отмены — она сиюминутна. Сегодня отменяют, завтра — нет. Главное, чтобы фильмы были», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джонни Деппа раскритиковали за «гниющие» зубы.

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