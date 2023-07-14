Путин подписал указ о выплатах семьям участников создания фортификационных рубежей

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 216 0

В каких случаях граждане будут получать такую помощь от государства?

Путин подписал указ о выплатах семьям участников создания фортификационных рубежей

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Семьям участников создания фортификационных рубежей будут выплачивать пять миллионов рублей в случае их гибели. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, как следует из документа, при ранении таким гражданам будут выплачивать по три миллиона рублей.

Уточняется, что данная мера действует в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума во II чтении одобрила поднятие на пять лет предельного возраста пребывания в запасе одной категории россиян — резервистов, имеющих воинские звания.

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Путин подписал указ о выплатах семьям участников создания фортификационных рубежей

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