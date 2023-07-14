«Что-то не то съел»: друг Дроздова назвал отравление причиной госпитализации телеведущего

Это уже третья версия госпитализации зоолога. Какая из них является действительной?

Накануне самочувствие телеведущего Николая Дроздова ухудшилось, он был госпитализирован в одну из больниц Москвы. По данным издания Газета.ру, причиной стало отравление.

«У Николая Николаевича состояние отличное. Вчера он просто что-то не то съел. Отравление. Вчера ему провели необходимые процедуры. Чувствует он себя сейчас хорошо», — рассказал изданию друг семьи Дроздова, певец и композитор Дмитрий Дунаев.

Певец отметил, что в возрасте 86 лет желудок очень чувствителен к разным продуктам, но при этом ничего серьезного не произошло. Однако врачи еще несколько дней подержат его в больнице.

Однако есть и другие версии. Ряд СМИ писал, что у телеведущего начались воспалительные процессы внутренних органов. Дочь известного зоолога отмечала, что все обошлось.

По данным другого друга Дроздова — художника Константина Мирошника — телеведущий и вовсе проходит запланированное лечение. Он рассказал РБК, что это касается «глаз».

В конце прошлого года Дроздов сломал восемь ребер в результате неудачного падения — он возвращался домой из МГУ и поскользнулся, выходя из машины. Сразу к врачам зоолог обращаться не стал, поехав в больницу лишь спустя пару дней, когда боль стала сильной. Телеведущий провел в стенах больницы две недели.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дроздов рассказал о своем состоянии после серьезной травмы, которую он получил полгода назад.