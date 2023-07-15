Наместника Киево-Печерской лавры отправили под стражу

Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла отправили под стражу. До этого он находился под домашним арестом. Соответсвующее ходатайство Службы безопасности Украины (СБУ) удовлетворил Соломенский районный суд Киева, пишет украинское издание «Страна.ua».

При этом суд оставил митрополиту возможность внести залог в размере 33 миллионов гривен (более 900 тысяч долларов. — Прим. ред.).

Священнослужитель, в свою очередь, заявил, что таких денег у него нет. Также он выразил несогласие с решением суда.

«Судья действовала под давлением людей, которые в этом заинтересованы. Дальше дело моих адвокатов. Я ни на кого не обижаюсь, только передаю, что господь воздаст им по сегодняшним делам», — цитирует издание митрополита, уточнив, что после этих слов его вывели из зала суда.

По данным украинской прессы, священнослужитель будет находиться в СИЗО до 14 августа.

На Украине предъявили митрополиту Павлу обвинение в оправдании так называемой агрессии РФ, а также в бунте против действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Давление на Украинскую православную церковь (УПЦ), в том числе на относящуюся к ней Киево-Печерскую лавру, началось на Украине осенью прошлого года.

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Сторонники УПЦ продолжают бороться за Киево-Печерскую лавру, верующие пытаются вступиться за свою святыню, но получают отпор со стороны власти. В Киево-Печерской лавре находятся уникальные культурные ценности, которые с позволения президента Украины вывозятся с родины в западные страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каких православных реликвий Украина лишает Киево-Печерскую лавру.