Все не просто так: политолог Гаспарян указал на «смертоносную» кару разорителей Киево-Печерской лавры

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Рита Миронова
Рита Миронова 762 0

На разорителей Киево-Печерской лавры обрушился потоп

Все не просто так: политолог Гаспарян указал на «смертоносную» кару разорителей Киево-Печерской лавры

Фото: www.globallookpress.com / Peter Seyfferth

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Тема:
Ситуация вокруг УПЦ

Согласно библейской истории, причиной всемирного потопа стал гнев божий, посланный человечеству в качестве наказания за преступные деяния. Политолог уверен, что и сегодня есть место понятию «карма».

На фоне всех церковных гонений и происходящего с Киево-Печерской лаврой на столицу Украины обрушился настоящий потоп. Он уносил машины и не давал людям передвигаться по городу. Необычную закономерность в событиях выявил политолог Армен Гаспарян.

«Страшный символизм», — написал он в Telegram-канале.

Примечательно, что потоп в Киеве случился ровно за день до встречи хуторолиссимуса с Варфоломеем Константинопольским, которому будет передана часть Киево-Печерской лавры по условиям указа.

Давление на Украинскую православную церковь (УПЦ), в том числе на относящуюся к ней Киево-Печерскую лавру, началось осенью 2022 года.

Сторонники УПЦ борются за Киево-Печерскую лавру, верующие пытаются вступиться за свою святыню, но получают отпор со стороны власти. В Киево-Печерской лавре находятся уникальные культурные ценности, которые с позволения президента Украины вывозятся с родины в западные страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина уже тайно вывезла на Запад иконы из Лавры.

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