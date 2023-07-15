«Периодически в сознании»: сын Ивана Краско рассказал о самочувствии отца после операции

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 22 0

Сын артиста Ивана Краско рассказал, что его отец после операции периодически приходит в сознание

«Периодически в сознании»: сын Ивана Краско рассказал о самочувствии отца после операции

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

Читайте нас в: Дзен Новости

Артист попал в больницу 12 июля из-за последствий перенесенного инсульта.

Состояние недавно перенесшего операцию актера Ивана Краско не ухудшается, но и серьезно не улучшается. Об этом заявил ТАСС его сын Федор.

«Помощницу Дарью Пашкову пустили в реанимацию, потому что он там всех называл ее именем, ему казалось, что она рядом. Поэтому ее пустили к нему посидеть, она его еле покормила. Он отказывался есть, но в итоге вроде поел. И на ночь ей не разрешили остаться, сказали, чтобы она ехала домой», — сообщил он.

В целом, отметил сын Краско, все не так критично. Актер периодически приходит в сознание, в этот момент пытается даже шутить, но галлюцинации не оставляют в покое его.

«Не так все плохо, он периодически в сознании, отшучивался даже. <…> Только вот с галлюцинациями не сказать, что сильно лучше», — добавил он.

У артиста Ивана Краско начались галлюцинации после операции

В больницу Иван Краско попал 12 июня. Его помощница рассказывала, что у него тогда отказала левая часть тела. По некоторым данным, медики диагностировали у него проблемы с сердцем, вызванные последствиями инсульта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего госпитализировали телеведущего Николая Дроздова.

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
90.12
-0.06 101.20
0.52
Держим ухо востро: китайский совет дня на пятницу, 14 июля

Последние новости

0:57
«Периодически в сознании»: сын Ивана Краско рассказал о самочувствии отца после операции
0:43
Раиса Рязанова раскрыла свой гонорар за фильм «Москва слезам не верит»
0:29
Наместника Киево-Печерской лавры отправили под стражу
0:07
«Могло быть хуже»: дочь Дроздова рассказала о его состоянии после госпитализации
23:40
Больше ни капли: кто из звезд страдал алкоголизмом
23:20
Подозреваемому в убийстве Станислава Ржицкого предъявили обвинение

Сейчас читают

«Обычный пенсионер»: Политов рассказал о состоянии ставшего затворником 76-летнего Алибасова
«Что-то не то съел»: друг Дроздова назвал отравление причиной госпитализации телеведущего
У артиста Ивана Краско начались галлюцинации после операции
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео