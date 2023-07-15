Министр обороны Великобритании Бен Уоллес планирует уйти в отставку

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 26 0

Место может освободиться уже осенью. Но по какой причине?

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес планирует уйти в отставку

Фото: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес намерен уйти в отставку, об этом пишет The Times.

По данным издания, Уоллес рассматривает планы оставить свой пост осенью в ходе «перестановок после четырех лет пребывания на посту министра обороны».

Кандидаты на его место есть. Новым главой Минобороны Британии в таком случае может стать замглавы минфина по экономическим вопросам Джон Глен, замглавы МВД по вопросам безопасности Том Тугендхат или замглавы МИД по вопросам Индо-Тихоокеанского региона Энн-Мари Тревельян.

В составе кабмина Британии ожидаются перестановки. Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак, как пишет издание, намерен «перезагрузить свое правительство перед следующими выборами», которые должны состояться до конца 2024 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Йенс Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год.

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