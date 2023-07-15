Российский спецназ уничтожил украинскую ДРГ на запорожском направлении

Украинские боевики пытались воспользоваться фактором внезапности.

Российский спецназ истребил путем прямого попадания диверсионную группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам источника издания, армия РФ накрыла всю группу ВСУ, которая собралась в лесопосадке.

«Скорее всего, они хотели напасть на наш опорник, но мы их обнаружили и уничтожили», — заявил информатор.

Известно, что украинские боевики пытались воспользоваться фактором внезапности и попытались сделать это ночью.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как украинские диверсанты в упор расстреляли машину с людьми под Угледаром.