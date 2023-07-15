Бобры могут помочь: названы необычные методы тушения лесных пожаров

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Эколог Куксин: плотины бобров могут помочь в борьбе с лесными пожарами в России

Бобры могут помочь: названы необычные методы тушения лесных пожаров

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

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По мнению эколога, самые востребованные профессии сейчас — геодезисты и болотоведы.

К ночи 14 июля в России выявлено 190 лесных пожаров на площади 309 692 гектаров, которые активно тушат. Самые крупные площади возгорания находились в Якутии — практически 220 434 гектара были охвачены огнем. О том, какие существуют методы тушения пожаров, в интервью URA.RU рассказал учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.

По его словам, в первую очередь, сотрудники МЧС могут использовать плотины для удержания воды для тушения в более засушливых местах.

«Технологически тут применяются довольно необычные подходы. Это обводнение, строительство плотин, дамб, удержание воды в ручьях», — говорит Куксин.

Он также добавил, что сейчас очень востребованы такие профессии, как геодезисты, гидрологи, болотоведы. Оказалось, что именно они точно знают, как удержать воду на осушенных местностях и перекрыть каналы.

«Такие люди знают, как использовать бобров и плотины, чтобы их увеличить и удержать воду для того, чтобы задымления было меньше», — добавил эксперт.

Более того, в Свердловской области, где недавно бушевали пожары, продолжалась огромная работа по строительству специальных плотин, чтобы сдержать торфяные пожары.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как жители Челябинской области объединяются для борьбы с лесными пожарами.

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