Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронеавтомобиля ВСУ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Вертолет Ка-52 обнаружил двигающийся бронеавтомобиль ВСУ и нанес удар.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские военные уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении. Кадры истребления противников опубликовало Минобороны РФ.

«Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 обнаружил двигающийся бронеавтомобиль ВСУ и уничтожил его управляемой ракетой», — говорится в сообщении.

До этого стало известно о том, что армия России нанесла удар по скоплению украинских сил на запорожском направлении. Штурмовой авиацией было поражено около десятка мест скопления боевиков в районе Пятихаток.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ВСУ попытались прорвать оборону ВС РФ в направлении Урожайного.

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