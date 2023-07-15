В Магадане бурый медведь загрыз девушку

Это уже не первый случай в области.

В Магадане в результате нападения медведя погибла молодая девушка. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Известно, что это произошло в районе Танкодрома в областном центре, около 15:00.

«Прибывшие на место происшествия полицейские, сотрудники региональной Росгвардии и охотоведы обнаружили бурого медведя и тело девушки», — говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужб убили животное-людоеда, а следователи регионального управления СК осматривают место инцидента.

Кстати, это не первый случай в Магадане. Оказывается, еще в июне этого года произошло сразу несколько нападений медведей на людей. Несколько человек погибли, четверо были отправлены в больницу.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как жители Южно-Сахалинска застали за трапезой молодого медведя.