В Магадане бурый медведь загрыз девушку

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Медведь напал на девушку в районе танкодрома в Магадане, она погибла

В Магадане бурый медведь загрыз девушку

Фото: www.globallookpress.com / Paul Sawer/FLPA

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Это уже не первый случай в области.

В Магадане в результате нападения медведя погибла молодая девушка. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Известно, что это произошло в районе Танкодрома в областном центре, около 15:00.

«Прибывшие на место происшествия полицейские, сотрудники региональной Росгвардии и охотоведы обнаружили бурого медведя и тело девушки», — говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужб убили животное-людоеда, а следователи регионального управления СК осматривают место инцидента.

Кстати, это не первый случай в Магадане. Оказывается, еще в июне этого года произошло сразу несколько нападений медведей на людей. Несколько человек погибли, четверо были отправлены в больницу.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как жители Южно-Сахалинска застали за трапезой молодого медведя.

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