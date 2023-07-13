«Никто не вступает»: Байден объяснил, почему Украину не приняли в НАТО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 197 0

Байден: Украина вступит в НАТО после завершения конфликта, иначе начнется третья мировая война

«Никто не вступает»: Байден объяснил, почему Украину не приняли в НАТО

Фото: Reuters / KEVIN LAMARQUE

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Тема:
Спецоперация

Американский лидер заметил, что есть нюанс, который тормозил всегда этот процесс, и украинская сторона не будет исключением.

Президент США Джо Байден заявил, что Украина станет членом НАТО, однако случится это лишь после завершения конфликта Москвы и Киева. В противном случае интеграция страны с Альянсом спровоцировала бы третью мировую войну.

«Никто не вступает в НАТО во время войны: атака на страну НАТО означает участие в войне, в третьей мировой войне», — прокомментировал он в беседе с журналистами на пресс-конференции после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

Байден отметил, что сегодня главный порос не о том, должна ли Украина стать частью Североатлантического альянса. По словам американского лидера, важно думать о том, когда же наконец страна войдет в НАТО.

В рамках состоявшегося в Вильнюсе саммита военного блока были вынесены некоторые решения по вступлению Незалежной в НАТО. Клуб отменил для страны обязательный план действий, который необходимо совершить для присоединения. Однако основным условием осталось завершение конфликта. Каким именно путем — не уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал, как Байден принял решение о вступлении Финляндии в НАТО.

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