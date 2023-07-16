Психолог Ольга Коробейникова объяснила, как отличить шарлатана от человека с экстраординарными способностями.

Если человек, называющий себя целителем, просит с «клиента» деньги за проведение обряда, который якобы решит все проблемы, это, скорее всего, мошенник. Или фантазер, что действительно верит в свой выдуманный мир и параллельно пытается заработать денег на собственные нужды. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru высказала психолог Ольга Коробейникова.

Как отметила эксперт, а она верит в существование целителей, хоть и не наделяет их магическими способностями, истинный профессионал (если его можно так назвать) прежде всего спокоен. Спокоен благодаря своим знаниям и умению возвращать душевное равновесие. Этому человеку не нужно вас запугивать родовыми проклятиями, порчей, бесами или зловредными сущностями в ауре. Ему не нужны манипуляции, так как лечит он беседой, а не борьбой со злыми духами.

«Зачастую духовные целители — они любят запугивать обычного человека с линейным сознанием тем, в чем он просто базово не разбирается… По сути — это то, чего ты не видишь, и это относится к разряду фантазий этого целителя… И особенно они бывают убедительны, когда приводят линейные примеры типа: „Я сняла с одной женщины венец безбрачия, вот она вышла замуж“. Давайте по-честному, на самом деле женщины выходят замуж и без помощи разных целителей, магов, колдунов, экстрасенсов и так далее. Это банальное линейное сознание», — говорит Коробейникова.

Психолог настаивает — как только вы услышали «сказку» про удивительные результаты магических ритуалов, про демонов и их коллег из параллельных миров, лучше бегите. Эксперт сравнила подобные байки с рассказами детей, которые выдумывают небылицы, чтобы избежать наказания или получить порцию внимания. А то и материальное поощрение. Чувствуете аналогию?

«Если мы берем, например, целительство на Руси, оно было создано как путь духовности человека. Это когда исцеляет просто беседа. В этом настоящее целительство — ты поговорил и тебе стало легче. Это значит, человек обладает каким-то полем, в результате чего ты обретаешь это состояние благости, умиротворения и спокойствия, когда разговариваешь с целителем», — отмечает психолог.

Ольга Коробейникова предупреждает: если ради «снятия порчи» вас просят поучаствовать в обряде, заговоре, совместном или даже одиночном, походе на кладбище и прочих манипуляциях, вы встретили не целителя. Перед вами человек, не способный помочь словом, не умеющий найти корень проблемы в личности и вывести из тяжелого состояния. В этом разница и в этом суть. С истинным целителем достаточно поговорить, лживый целитель будет запугивать и звать вас на «процедуры», за которые, разумеется, придется щедро заплатить.

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