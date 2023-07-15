Не табуировать: как и когда с ребенком можно поднимать тему смерти

С мыслями о неминуемом уходе из жизни себя или потери близкого непросто справиться и взрослым людям. А как объяснить все ребенку?

С каждым годом человечество придумывает новые гаджеты, делает прорывы в медицине, однако тема смерти до сих пор остается загадкой. Ведь никто так и не знает, что всех ожидает там. Эта неизвестность еще больше вгоняет взрослых в депрессию при потере близкого. Но как быть детям, которые и вовсе ничего не знают об этой теме? В интервью певице Наталье Подольской в ее YouTube-шоу семейный психолог Виктория Дмитриева рассказала, когда и как стоит разговаривать с ребенком о смерти.

Она объяснила, что детей эта тема начинает интересовать с четырех-шести лет. Это связано с тем, что они видят в мультфильмах чудовищ, монстров. Именно когда ребенок и начинает сам проявлять интерес, не стоит закрывать тему, успокаивать его, говорить, что и он, и его родители будут жить вечно.

«Хорошо это обсудить прямо, открыто, признавая, что все мы смертны. Но говорить — пока мы не умерли, у нас столько времени, чтобы ходить в школу, учиться, заниматься своим здоровьем. Сюда же лучше вставить и про вредные привычки, сказав, что можно постараться жить дольше, если не курить, не пить, не ругаться с близкими, питаться здоровой едой», — пояснила специалист.

Главное в данном вопросе — при проявлении у ребенка интереса не закрывать тему, не закатывать ни в коем случае глаза. В противном случае высок шанс того, что в момент потери близкого человека такой ребенок просто потеряется, ведь ему в детстве не объяснили, как справиться с утратой.

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