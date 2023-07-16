🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 16 июля, убывающая Луна в знаке Близнецы. Сегодня возможны прозрения и озарения — неожиданно может быть найден выход из трудной ситуации, которая давно не дает покоя. Но это при условии, если в этот день вы не будете слишком обеспокоены решением повседневных бытовых проблем.

Кроме того, это день избавления от иллюзий и осознания ответственности за каждый свой шаг.

♈ Овны

Сосредоточьте свое внимание на себе, Овны. Обратитесь внутрь себя и подарите себе самим искреннюю любовь и заботу. Когда вы сможете поверить в свои силы и откроетесь миру, то впустите волшебство в свою жизнь. Не бойтесь испытывать позитивные эмоции, вы имеете на них полное право.

Космический совет: подружитесь со своими страхами.

♉ Тельцы

Пора включить режим воина, Тельцы, посмотрите судьбе в лицо. Спросите себя, находитесь ли вы на своем месте, и точно ли занимаетесь тем, чем хотите на самом деле? Судьба ясно говорит, что это не так. Да, вы делаете все, что в ваших силах, но иногда нужно перестать плыть по течению, а начать что-то менять.

Космический совет: не сопротивляйтесь переменам.

♊ Близнецы

Лучшее лекарство от травмирующих событий — это игривость и открытость, Близнецы. Вы вступаете в новую эру своей жизни, и самый простой способ привыкнуть к ней — это получать искреннее удовольствие от всего, что происходит вокруг. Время лечит, на свете нет ничего, с чем вы не смогли бы справиться.

Космический совет: ваше от вас не уйдет, расслабьтесь.

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♋ Раки

У вас двойная миссия, Раки, в последнее время вы слишком часто помогали другим бескорыстно, и теперь вам пора заняться собой, не забывая при этом о своих близких. Вы постепенно преображаетесь, и мир вокруг вас не стоит на месте, позвольте себе поступать так, как вы считаете нужным, не переживая о том, что подумают другие люди.

Космический совет: вдохните поглубже и отбросьте все сомнения.

♌ Львы

Львы, этому не суждено было случиться, это просто не ваше. Возможно, вы не хотите принимать это и продолжаете биться головой в стену, но скоро вы смиритесь и сможете двигаться дальше. Человек может ко всему привыкнуть, даже если и кажется, что перемены слишком болезненны. Если вам не хватает острых ощущений, попробуйте понять, что иногда нужно время для тишины и спокойствия.

Космический совет: в первую очередь заботьтесь о себе.

♍ Девы

Окунитесь с головой в новые возможности, Девы. Найдите минутку для того, чтобы побыть наедине с самими собой и почувствуйте наконец, что вы делаете все правильно. Почему вы все время считаете себя неудачниками? Судьба благоволит вам, вы можете все, перестаньте ругать себя по мелочам.

Космический совет: не бойтесь просить о помощи.

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♎ Весы

Весы, разбитое сердце или трудный период в отношениях с любимым человеком не должны вгонять вас в депрессивное состояние. Чем больше вы накручиваете себя, тем сильнее вам кажется, что пути вперед нет. Вы не всегда будете испытывать только позитивные эмоции, и это нужно принять. Постарайтесь не придумывать в своей голове миллион негативных сценариев, займитесь по-настоящему важными вещами.

Космический совет: все, что вас не убивает, делает вас сильнее.

♏ Скорпионы

Сегодня нужно включить холодный рассудок и выключить эмоции, Скорпионы. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу — как правильно поступить? Возможно, вы чувствуете себя потерянными и одинокими, но на самом деле оглянитесь вокруг, ваши близкие готовы протянуть вам руку помощи. Сделайте перерыв, спросите себя, правильно ли вы двигаетесь в достижении своей цели?

Космический совет: доверяйте своему внутреннему «я».

♐ Стрельцы

Стрельцы, настало время наконец-то хорошо повеселиться. Сделайте перерыв, загадайте желание, спойте песню, станцуйте. Ваша проблема не в том, что вы неопытны, а в том, что вы не даете себе по-настоящему радоваться жизни. Отбросьте все серьезные дела и просто отдохните.

Космический совет: позвоните друзьям и попытайтесь расслабиться.

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♑ Козероги

Пришло время тотальной перезагрузки, Козероги. Вы хорошо потрудились и пришло время пожинать плоды. Насладитесь прекрасным вкусом успеха, ваш жизненный путь освещен лучами радости и тепла. Доверяйте себе, вы все делаете правильно.

Космический совет: поблагодарите себя за свои таланты.

♒ Водолеи

Водолеи, постарайтесь сегодня не отвлекаться от своих намеченных целей ради каких-то ежесекундных радостей. У вас огромный потенциал, не стоит тратить его на бесполезные вещи. Следуйте зову сердца, но не забывайте прислушиваться к разуму, вам нужно научиться соблюдать баланс.

Космический совет: то, что рушится, освобождает место чему-то новому.

♊ Рыбы

Приведите в порядок свою жизнь, Рыбы. Ситуация застоя не всегда является тупиковой, иногда она нужна для того, чтобы понять, где вы совершили ошибку, а где наоборот поступили правильно. Вы можете сколько угодно менять свое окружение, но постарайтесь не размениваться на неискренних людей. Помните, что по-настоящему близкие не будут искать в вас выгоду для своих целей.

Космический совет: соберитесь с силами для финального рывка перед победой.

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