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Попытка стран НАТО заключить Россию в блокаду окончательно провалилась

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ; 5-tv.ru

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Попытка стран НАТО заключить Россию в блокаду окончательно провалилась с треском.

Попытка стран НАТО организовать дипломатическую изоляцию России, блокаду — провалилась. Пока они собирались в Литве, на другом конце света в Индонезии Россия, Китай и, кстати, США тоже оказались за одним столом по приглашению «большой десятки» Юго-Восточной Азии. Ну какая тут изоляция Москвы?

Тем не менее, американцы используют любую площадку, чтобы попытаться настроить против России максимальное число стран. Последний повод — цены на продовольствие, те, что еще за время COVID-19 усилиями США и других богатых государств были взвинчены до небес, теперь пытаются объяснить все конфликтом на Украине и спорами вокруг зерновой сделки. Соглашение, которое вообще-то касается не только зерна и не только Черного моря, истекает 17 июля.

Вашингтон переворачивает все с ног на голову и уверяет, что это Россия не хочет соблюдать договоренности, в то время как это как раз западные страны не выполнили свою часть соглашений.

«Ничего, хочу это подчеркнуть, вообще ничего не было сделано. Все игра в одни ворота. Ни одного пункта, связанного с тем, что есть интересы Российской Федерации, не исполнено. Несмотря на это, мы по доброй воле многократно продлевали эту так называемую сделку. Многократно. Ну, слушайте, хватит, в конце концов».

«Нам сейчас говорят: вы сейчас в очередной раз согласитесь с продлением, а мы все-таки исполним данные вам обещания. Мы подумаем, еще несколько дней есть, мы подумаем, как поступить. Как одна из опций: не сначала продление, а потом выполнение обещаний, а сначала выполнение обещаний, а потом наше участие», — резюмировал президент РФ Владимир Путин.

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