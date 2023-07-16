Роспуск Североатлантического альянса и вывод американского контингента из Европы навсегда стал бы лучшим исходом для Украины. Об этом заявил американский политик и кандидат на пост губернатора Кентукки Джеффри Янг в Twitter.

«Лучшее, что могло бы случиться с народом Украины, — это роспуск НАТО и вывод Соединенными Штатами всего нашего оружия и войск из Европы навсегда», — написал Янг.

Это заявление является своеобразным ответом на слова представителя Белого дома США Джона Кирби. Ранее он сообщил о том, что в Европе постоянно находится более 80 тысяч военных США из-за изменения обстановки в сфере безопасности.

В мае 2023 года Джеффри Янг также заявлял, что российский президент Владимир Путин следует международному праву, в то время как Соединенные Штаты Америки нарушают его каждый день.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в США предостерегли Украину от использования F-16.