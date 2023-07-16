Лежали в палатке, закрытой на молнию: в горах обнаружили три мумии неизвестных туристов

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 3 638 0

В горах Колорадо нашли мумифицированные тела туристов

Лежали в палатке, закрытой на молнию: в горах обнаружили три мумии неизвестных туристов

Фото: www.globallookpress.com / Michael Szönyi

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Жуткая находка попалась совершенно случайно. Кто мог убить людей? Или они погибли сами?

Случайный турист обнаружил три мумифицированных тела неизвестных путешественников в Скалистых горах штата Колорадо. Как сообщает CBS News, останки пролежали на месте ЧП очень долго. Возможно, люди пропали еще осенью прошлого года.

Что именно произошло с несчастными — пока неясно. Известно лишь, что во время восхождения любознательный турист нашел палатку, закрытую на молнию, а когда расстегнул ее, обнаружил две мумии. Еще одну — вскоре рядом с палаткой.

Как сообщают оперативные службы, следов насильственной смерти на телах путешественников обнаружено не было. Не исключено, что они погибли от голода или холода — своей смертью.

«Это нетипичное явление. Следователи не нашли на месте преступления никаких улик, свидетельствующих о преступлении, в том числе оружия и следов насилия. Тела, вероятно, находились там с зимы или прошлой осени», — комментировал ситуацию шериф Адам Мерди.

Удивительно, что о пропаже людей никто не сообщал в полицию.

Ранее 5-tv.ru раскрыл подробности жуткой смерти дочери экс-губернатора Пензенской области Натальи Бочкаревой.

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