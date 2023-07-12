Нашли в ванной с синей ногой: появились новые подробности смерти Натальи Бочкаревой

По неофициальной информации, дочь бывшего губернатора Пензенской области могла злоупотреблять наркотиками.

Дочь экс-губернатора Пензенской области Наталья Бочкарева могла сидеть на наркотиках в последнее время. Изначально сообщалось, что 44-летняя женщина могла умереть из-за проблем с сердцем, однако 5-tv.ru удалось узнать новые подробности.

По словам консьержки, тело Бочкаревой без признаков жизни нашли в ванной. Домработница рассказала, что увидела только синюю ногу умершей. Больше ничего она не разглядела, так как была сильно напугана.

Также известно, что в последнее время Наталья ходила в кепке и маске. По одной из версий, она скрывала какую-то рану на лице.

«Она очень спокойная, сдержанная, хорошая девочка. Очень добрая», — добавил источник.

Наталья Бочкарева умерла в своей квартире в центре Москвы. МЧС пришлось вскрывать дверь, так как хозяйка жилья не выходила на связь. Официальной причины смерти пока нет. Есть только две версии: проблемы с сердцем и, как выяснилось, проблемы с наркотиками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какими скандалами запомнилась дочь пензенского губернатора Наталья Бочкарева.