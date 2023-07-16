Угрозу цунами объявили из-за мощного землетрясения на Аляске
Американские сейсмологи сообщили о серьезных подземных толчках.
Фото: www.globallookpress.com / Keith Morris
Мощное землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Аляски. Эти данные появились на официальном ресурсе регистрации подземных толчков Earthquake.
Американские сейсмологи и метеорологи предупредили людей о возможном цунами. Объявлена реальная угроза бедствия.
Согласно новой информации, очаг землетрясения находился на глубине примерно в девять километров. Эпицентр — в 106 километрах от города Санд-Пойнт.
В настоящий момент данных о разрушениях, пострадавших и жертвах не поступало.
Ранее 5-tv.ru рассказал, могут ли турецкие землетрясения ударить по южным регионам России.
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