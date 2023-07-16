Праправнучка лондонского полицейского установила личность Джека-потрошителя

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 1 025 0

Telegraph: праправнучка лондонского полицейского установила личность Джека-потрошителя

Праправнучка лондонского полицейского установила личность Джека-потрошителя

Фото: Кадр из к/ф «Джек-потрошитель», реж. Хесус Франко, 1976 г.

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Мужчина еще в то время попадал в списки подозреваемых, но был вычеркнут из-за «неправильного опознания».

Сотрудница Оксфордского университета Сара Бакс Хортон назвала имя мужчины, который, по ее словам, являлся одним из самых жутких из загадочных маньяков XIX века — Джеком-потрошителем. Об этом пишет Telegraph.

Правнучка лондонского полицейского считает, что серийным убийцей был Хайам Хайамс. Идентифицировать его удалось по физическим характеристикам — шаркающей походке и негнущейся левой руке.

Сара сделала вывод после долгого анализа медицинских записей. Об особенностях Джека-потрошителя рассказывали уцелевшие жертвы. Хайам Хайамс также подходит под критерии по нескольким другим признакам — росту, возрасту, месту жительства и профессии. Уточняется, что проживал подозреваемый в районе Уайтчепеля, где и произошло большее число убийств, а в силу рода деятельности он хорошо владел холодным оружием.

Задокументированной также, что Хайамс страдал эпилепсией, паранойей и злоупотреблял алкоголем, из-за чего мог нападать даже на собственную жену. Периодичность тяжелых припадков может объяснять периодичность убийств, добавила Хортон.

Дело Джека-потрошителя остается одним из наиболее известных нераскрытых преступлений в лондонской хронике. Маньяк орудовал в районах города в 1888 году. Зачастую его жертвами становились бедные люди или проститутки.

Хайамс и ранее попадал в списки подозреваемых, но сотрудники полиции исключили его. По словам Хортон, мужчина был «неправильно опознан».

Ранее 5-tv.ru писал, что разоблачивший Чикатило следователь рассказал, как вычисляли маньяка.

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