Средства РЭБ подавили еще один вражеский беспилотник над морем в Севастополе

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 16 0

Развожаев сообщил о подавлении беспилотника над морем в Севастополе силами РЭБ

Средства РЭБ подавили еще один вражеский беспилотник над морем в Севастополе

Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов

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Сегодня в небе над городом появляется уже восьмой украинский дрон.

Российские средства радиоэлектронной борьбы вывели из строя еще один беспилотный летательный аппарат ВСУ над акваторией Черного моря в районе Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он отметил, что борьба с вражеским дроном продолжается на воде. Флот предпринимает все необходимые действия для ликвидации украинского летательного аппарата.

Развожаев заверил, что оперативные службы региона приведены в готовность. Ситуация в воздушном пространстве находится под контролем, заключил он.

Ранее в этот же день, 16 июля, стало известно о безуспешной попытке украинской стороны атаковать Севастополь с помощью семи БПЛА. В Минобороны сообщили, что ВС РФ отразили атаку. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле отреагировали на попытку атаки дроном Курской АЭС.

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