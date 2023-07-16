Средства РЭБ подавили еще один вражеский беспилотник над морем в Севастополе

Сегодня в небе над городом появляется уже восьмой украинский дрон.

Российские средства радиоэлектронной борьбы вывели из строя еще один беспилотный летательный аппарат ВСУ над акваторией Черного моря в районе Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он отметил, что борьба с вражеским дроном продолжается на воде. Флот предпринимает все необходимые действия для ликвидации украинского летательного аппарата.

Развожаев заверил, что оперативные службы региона приведены в готовность. Ситуация в воздушном пространстве находится под контролем, заключил он.

Ранее в этот же день, 16 июля, стало известно о безуспешной попытке украинской стороны атаковать Севастополь с помощью семи БПЛА. В Минобороны сообщили, что ВС РФ отразили атаку. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле отреагировали на попытку атаки дроном Курской АЭС.