Четырехлетний мальчик попал под поезд в Карелии

Маленький мальчик попал под поезд в городе Питкяранта. К счастью, он остался жив, но был госпитализирован в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков.

По словам министра, в результате инцидента пострадал четырехлетний ребенок. Он был госпитализирован прямо с места происшествия на скорой помощи. В больницу вместе с ним отправились родители, которые были с ним в момент случившегося.

Почему ребенок оказался на железнодорожных путях неизвестно.

Несколькими днями ранее, 12 июля, на московской платформе «Лось» человек попал под электричку. Источник 5-tv.ru раскрыл детали инцидента — пострадавшим оказался мужчина. Он скончался от полученных травм. Под движущийся состав попала также женщина, но она осталась жива.

Ранее 5-tv.ru писал, что под Красноярском мужчина уснул на рельсах и не заметил проезжающий над ним поезд.