Четырехлетний мальчик попал под поезд в Карелии

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 49 0

В больницу ребенка сопроводили родители. Могли ли они предотвратить происшествие?

Четырехлетний мальчик попал под поезд в Карелии

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

Читайте нас в: Дзен Новости

Маленький мальчик попал под поезд в городе Питкяранта. К счастью, он остался жив, но был госпитализирован в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков.

По словам министра, в результате инцидента пострадал четырехлетний ребенок. Он был госпитализирован прямо с места происшествия на скорой помощи. В больницу вместе с ним отправились родители, которые были с ним в момент случившегося.

Почему ребенок оказался на железнодорожных путях неизвестно.

Несколькими днями ранее, 12 июля, на московской платформе «Лось» человек попал под электричку. Источник 5-tv.ru раскрыл детали инцидента — пострадавшим оказался мужчина. Он скончался от полученных травм. Под движущийся состав попала также женщина, но она осталась жива.

Ранее 5-tv.ru писал, что под Красноярском мужчина уснул на рельсах и не заметил проезжающий над ним поезд.

+20° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
90.12
-0.06 101.20
0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:39
В сердце Нетаньяху имплантировали прибор для отслеживания ритма
16:23
Мужчина и младенец погибли при обрушении восьмиэтажного дома в Египте
16:15
Клин клином: Волочкова придумала собственный коктейль, чтобы отказаться от игристого
16:03
Нашли в квартире мертвой: что стало причиной смерти Джейн Биркин?
16:01
«Нужно всему учиться заново»: Агутин чуть не умер из-за алкоголя
15:49
Из порта Одессы вышло последнее судно перед завершением зерновой сделки

Сейчас читают

Скончалась «дочь шпиона» и секс-символ 70-х Джейн Биркин
«Папа, прости»: почему мечтам самой юной художницы СССР не суждено было сбыться
Киссинджер доказал: как бывший госсекретарь США случайно вскрыл подноготную НАТО
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео