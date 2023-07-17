Примирение или пиар? Суханкина готова наладить отношения с Гулькиной

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 29 0

Певица Маргарита Суханкина готова помириться с коллегой Наталией Гулькиной

Примирение или пиар? Суханкина готова наладить отношения с Гулькиной

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Певицы враждовали много лет.

Маргарита Суханкина и Наталия Гулькина находятся в очень напряженных отношениях уже без малого 12 лет, они пытаются не пересекаться друг с другом лишний раз и не общаться. Но теперь Суханкина, похоже, готова наконец зарыть топор войны, о чем она и рассказала изданию PROZVEZD.

В 1986 году была основана группа «Мираж» — коллектив сменил много солисток, но первыми участницами были Маргарита Суханкина и Светлана Разина. А в 1987 году в состав группы пришла Наталия Гулькина и отработала всего один год, ибо решила сосредоточиться на сольной карьере.

И все бы ничего, но в 2005 году Гулькина снова вернулась, что и привело к конфликту с Суханкиной. Девушки ссорились между собой постоянно, скандалы не прекращались, что послужило причиной того, что Гулькина ушла из группы во второй раз.

Наталия ГулькинаНаталия Гулькина. Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Но теперь Маргарита Суханкина признается, что не держит зла на коллегу и забыла все обиды. Она подчеркнула, что из-за ненависти можно заболеть, потому что это отравляющее чувство, поэтому она хотела бы, чтобы Наталия на нее не обижалась. Звезда считает, что давно прошло время ссор.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что у Маргариты Суханкиной выпадают волосы на фоне болезни.

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Примирение или пиар? Суханкина готова наладить отношения с Гулькиной

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