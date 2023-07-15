«Я начала бороться»: у Маргариты Суханкиной выпадают волосы на фоне болезни

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 45 0

Певица Маргарита Суханкина заявила, что у нее начали выпадать волосы после коронавируса

«Я начала бороться»: у Маргариты Суханкиной выпадают волосы на фоне болезни

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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Тема:
Эпидемия коронавируса

В последнее время поклонники не узнают певицу из-за кардинальных перемен во внешности.

Певица Маргарита Суханкина рассказала о неприятном побочном явлении, которое проявилось у нее после перенесенного коронавируса. Об этом сообщает «МК».

В последнее время поклонники буквально не узнают экс-солистку группы «Мираж». Суханкина сильно похудела и стала появляться на публике с короткой стрижкой. Как призналась певица, не так давно она сделала операцию по урезанию желудка — гастропликацию, после чего сбросила 30 килограммов и перестала снова набирать вес. Что касается новой прически, то она стала следствием проблем с волосами, которые начались у певицы из-за коронавируса.

«После того, как я переболела коронавирусом, у меня очень сильно стали выпадать волосы. Оказалось, это совершенно нормальное явление. У многих такое было. Я начала бороться», — поделилась певица.

По совету своего мастера Суханкина сделала короткую стрижку и надеется, что теперь волосы начнут расти лучше. Впрочем, знаменитость утверждает, что ей нравится носить короткие волосы и то, как она с ними выглядит.

«Не надо мучить волосы, выпрямлять их, сжигать утюжками и прочее-прочее», — отметила певица.

Поддерживать привлекательную внешность Суханкиной помогает и регулярное посещение косметолога. Как призналась певица журналистам, она делает инъекции для разглаживания морщин с применением ботокса и гиалуроновой кислоты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Маргарита Суханкина пережила аборт и рождение мертвого ребенка.

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