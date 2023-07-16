«Из-за океана»: Путин заявил о беспрекословном подчинении европейских политиков

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 60 0

Путин: европейские политики делают все, что говорят им из-за океана

«Из-за океана»: Путин заявил о беспрекословном подчинении европейских политиков

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Читайте нас в: Дзен Новости

А что, если США прикажут повеситься их «марионеткам»? И какая выгода от этого американской стороне? Президент ответил.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал поведение европейских политиков, которые, как кажется, готовы выполнять абсолютно все, без исключений, указания США. Своим ироничным мнением на этот счет глава государства поделился в эфире федерального канала.

Сложилось впечатление, признался Путин, что в Европе беспрекословно выполняют все, что скажут «из-за океана». Иногда это подчинение достигает абсурда.

«Если им завтра скажут: „Мы решили всех вас повесить“, то они, потупив взгляд и удивляясь своей дерзости, зададут только один вопрос: „Можно ли это сделать на веревках национального производства?“», — прокомментировал президент.

Продолжая развивать эту тему Путин предположил, что Штаты откажут политикам из Европы в последней воле, так как для американской стороны изготовление таких веревок стало бы «крупным заказом для текстильной промышленности», от которого бы Вашингтон точно не отказался бы.

Москва неоднократно обращала внимание мировой общественности на попытки США стать мировым гегемоном путем подавления других государств, в том числе своих же союзников.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил о планах РФ изучать трофейную западную технику.

+20° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
90.12
-0.06 101.20
0.52
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 июля

Последние новости

18:14
«Семейное» фото и публичное унижение: на что готов Зеленский ради вступления Украины в НАТО
18:06
Дроздов рассказал правду о своих проблемах с глазами: «Они застывают и увеличиваются»
17:58
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 июля
17:41
Украинских пилотов готовятся учить летать на F-16 в ЕС: «Нужна пара недель»
17:29
Вашингтон в зоне поражения? На что способна новая секретная ракета Северной Кореи
17:13
«Из-за океана»: Путин заявил о беспрекословном подчинении европейских политиков

Сейчас читают

Нашли в квартире мертвой: что стало причиной смерти Джейн Биркин?
«Нужно всему учиться заново»: Агутин чуть не умер из-за алкоголя
Скончалась «дочь шпиона» и секс-символ 70-х Джейн Биркин
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео