Григорий Лепс в день рождения рассказал, как изменились его мечты

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 605 0

Певец Григорий Лепс о своей мечте: раздать долги и заработать еще 100 миллионов долларов

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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Народный артист РФ в 61 год мечтает, стоит отметить, весьма практично.

Народный артист России Григорий Лепс рассказал о своих мечтах за кулисами своего шоу в «Крокус Сити Холле», посвященного его дню рождения. Музыканту исполнился 61 год, и в честь этого события он дал большой концерт и откровенно поговорил с журналистами, в том числе с автором и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светланой Шевченко.

Как отметила Шевченко, в каждом возрасте у человека свои мечты, и это определенно подтвердил своим ответом Лепс. Разменяв седьмой десяток, исполнитель уже не рисует в своем воображении воздушных замков и не грезит о романтических приключениях. Его мечты напоминают скорее бизнес-план делового мужчины.

«Раздать долги и заработать еще миллионов сто долларов», — отрезал артист.

Для исполнения задуманного Лепс активно трудится уже сейчас. Как отметил певец в ходе общения с представителями СМИ, ему повезло — пока многие коллеги сидят без работы, он востребован, да настолько, что на отдых времени не остается. Недавно Григорий Викторович провел небольшой отпуск со своими детьми, но и его пришлось прервать.

«Хотел еще отдохнуть, но слишком много работы. Спасибо богу и людям, что она вообще есть. У многих артистов ее просто сейчас нет по целому ряду причин», — добавил он.

Григорий Лепс выступил в «Крокусе» 16 июля, его пришли поздравить многие отечественные знаменитости — Филипп Киркоров, Лариса Долина, Стас Михайлов, Александр Панайотов и другие. Актриса Дарья Мороз посвятила имениннику целое танцевальное представление. В прошлом году народный артист также отмечал день рождения на сцене — в «Лужниках».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец Мот появился на празднике Лепса с поздравлениями, несмотря на полученную на днях «бандитскую пулю».

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