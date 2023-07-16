Мот приехал поздравить Лепса даже после получения «бандитской пули»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 256 0

Певец Мот, несмотря на травму руки, приехал поздравить Григория Лепса с днем рождения

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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Два музыканта давно дружат, и Матвей Мельников не мог пропустить праздник.

Знаменитый российский музыкант Мот (Матвей Мельников) приехал поздравить народного артиста России Григория Лепса с днем рождения, несмотря на то, что недавно получил травму руки. Лепс в шутку сказал, что Мельников получил «бандитскую пулю», а с артистами так поступать ни в коем случае нельзя. 5-tv.ru получилось заснять момент поздравления.

«От своего имени, от нашей семьи хотел бы поздравить Григория Викторовича с днем рождения! Именно по этому поводу мы все здесь собрались, хочется сказать большое человеческое, артистическое спасибо Вам за то, что Вы такой один, за то, что Вы отдаетесь целиком и полностью. Побольше Вам самых лучших дней. С днем рождения!» — со всей душой сказал музыкант.

После таких душевных и трогательных слов народный артист тут же попросил исполнить с ним дуэт, на что молодой поп-исполнитель с радостью согласился.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео поздравления Лепса с днем рождения от Филиппа Киркорова. Сегодня известный музыкант и исполнитель празднует свой 61-й день рождения. Поздравить его на концерт пришли многие отечественные знаменитости — Филипп Киркоров, Лариса Долина, Стас Михайлов, Александр Панайотов, Тимати, а Дарья Мороз даже устроила целое танцевальное представление. Кроме того, народного артиста приехали поздравить выдающиеся спортивные деятели — Вячеслав Фетисов и Владислав Третьяк.

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