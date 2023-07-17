Почти ничего не осталось: смертельное ДТП произошло в Крыму

Выживших пришлось доставать с помощью спецсредств.

Смертельная авария в Крыму — один человек погиб в результате столкновения двух легковушек недалеко от Симферополя. От удара одну машину отбросило далеко на обочину, а у второй практически ничего не осталось от передней части кузова.

По словам очевидцев, несколько человек оказались зажаты в искореженных авто. Их пришлось доставать с помощью спецсредств.