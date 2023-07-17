Почти ничего не осталось: смертельное ДТП произошло в Крыму
Человек погиб в результате ДТП недалеко от Симферополя
Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru
Выживших пришлось доставать с помощью спецсредств.
Смертельная авария в Крыму — один человек погиб в результате столкновения двух легковушек недалеко от Симферополя. От удара одну машину отбросило далеко на обочину, а у второй практически ничего не осталось от передней части кузова.
По словам очевидцев, несколько человек оказались зажаты в искореженных авто. Их пришлось доставать с помощью спецсредств.
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