Почти ничего не осталось: смертельное ДТП произошло в Крыму

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Человек погиб в результате ДТП недалеко от Симферополя

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Выживших пришлось доставать с помощью спецсредств.

Смертельная авария в Крыму — один человек погиб в результате столкновения двух легковушек недалеко от Симферополя. От удара одну машину отбросило далеко на обочину, а у второй практически ничего не осталось от передней части кузова.

По словам очевидцев, несколько человек оказались зажаты в искореженных авто. Их пришлось доставать с помощью спецсредств.

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