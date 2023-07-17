Мощный пожар вспыхнул на территории деревянного квартала в Архангельске

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Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров.

Мощный пожар вспыхнул на территории деревянного квартала в Архангельске

Фото: Telegram / Официальный канал МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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Пожарные отстояли жилой квартал в историческом районе Архангельска. Там загорелись сначала сараи, а к приезду спасателей полыхал уже и соседний двухэтажный дом. К счастью, он был давно расселен и пустовал. Так как все постройки были деревянными, огонь распространялся стремительно. И площадь пожара в итоге разрослась до полутора тысяч квадратных метров.

Мощный пожар вспыхнул на территории деревянного квартала в АрхангельскеМощный пожар вспыхнул на территории деревянного квартала в Архангельске. Фото: Telegram / Официальный канал МЧС России / mchs_official

Был риск, что загорятся и жилые дома по соседству. Людей из них вывели на улицу. Но спасателям удалось остановить продвижение огня.

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