Пожарные отстояли жилой квартал в историческом районе Архангельска. Там загорелись сначала сараи, а к приезду спасателей полыхал уже и соседний двухэтажный дом. К счастью, он был давно расселен и пустовал. Так как все постройки были деревянными, огонь распространялся стремительно. И площадь пожара в итоге разрослась до полутора тысяч квадратных метров.

Мощный пожар вспыхнул на территории деревянного квартала в Архангельске. Фото: Telegram / Официальный канал МЧС России / mchs_official

Был риск, что загорятся и жилые дома по соседству. Людей из них вывели на улицу. Но спасателям удалось остановить продвижение огня.