Масштабная эвакуация: лесные пожары охватили часть Турции

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Лесные пожары охватили несколько регионов Турции

Фото, видео: www.globallookpress.com / FLPA/Fabio Pupin; 5-tv.ru

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Как ситуация отразилась на местах, популярных среди туристов?

Сразу в нескольких турецких регионах бушуют лесные пожары. На туристическом юге страны объявлена масштабная эвакуация.

С огнем не удается справиться ни с земли, ни с воздуха. Для тушения в зоны бедствия стянуты десятки самолетов и вертолетов, работают сотни спасателей.

А причиной масштабных пожаров называют аномальную жару. Местами температура воздуха в Турции превышает 45 градусов.

+24° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
90.12
-0.06 101.20
0.52
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Масштабная эвакуация: лесные пожары охватили часть Турции

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