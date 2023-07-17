Масштабная эвакуация: лесные пожары охватили часть Турции
Лесные пожары охватили несколько регионов Турции
Фото, видео: www.globallookpress.com / FLPA/Fabio Pupin; 5-tv.ru
Как ситуация отразилась на местах, популярных среди туристов?
Сразу в нескольких турецких регионах бушуют лесные пожары. На туристическом юге страны объявлена масштабная эвакуация.
С огнем не удается справиться ни с земли, ни с воздуха. Для тушения в зоны бедствия стянуты десятки самолетов и вертолетов, работают сотни спасателей.
А причиной масштабных пожаров называют аномальную жару. Местами температура воздуха в Турции превышает 45 градусов.
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