Масштабная эвакуация: лесные пожары охватили часть Турции

Как ситуация отразилась на местах, популярных среди туристов?

Сразу в нескольких турецких регионах бушуют лесные пожары. На туристическом юге страны объявлена масштабная эвакуация.

С огнем не удается справиться ни с земли, ни с воздуха. Для тушения в зоны бедствия стянуты десятки самолетов и вертолетов, работают сотни спасателей.

А причиной масштабных пожаров называют аномальную жару. Местами температура воздуха в Турции превышает 45 градусов.