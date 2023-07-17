Моргенштерн* обжаловал штраф за отсутствие маркировки иноагента

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 33 0

Рэпер нарушил российское законодательство, за что полагается наказание. Артист с этим не согласен.

Моргенштерн* обжаловал штраф за отсутствие маркировки иноагента

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Рэпер Моргенштерн* обжаловал штраф за отсутствие маркировки физлица-иноагента. Соответствующая информация появилась сегодня на сайте Савеловского суда Москвы.

В карточке отмечается, что жалоба артиста была зарегистрирована еще 14 июля. В случае, если его вина будет доказана, артисту придется выплатить государству 40 тысяч рублей штрафа.

Моргенштерна признали виновным в нарушении закона 21 июня. По данным суда, рэпер наотрез отказывался ставить в своих публикациях в сети отметку «иноагент». При этом примерно год назад артист также пытался оспорить решение Минюста о внесении его в реестр лиц, получающих деньги за работу от иностранных заказчиков.

* — признан физлицом-иноагентом в России.

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