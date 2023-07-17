Она остановилась: Песков назвал единственное условие продление зерновой сделки

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 763 0

Песков: зерновая сделка будет продлена только после выполнения российских условий

Она остановилась: Песков назвал единственное условие продление зерновой сделки

Фото: Питалев Илья / ТАСС

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Сегодня, 17 июля, закончилось действие всех договоренностей. Иностранные партнеры РФ умышленно игнорировали законные требования.

Единственное условие, при котором возможно продление зерновой сделки, это исполнение российской части условий западными партнерами. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, транслируя позицию Кремля.

«Она (зерновая сделка — Прим. ред.) остановилась. Как только будет выполнена российская часть — российская сторона вернется», — подчеркнул Песков.

Он также заметил, что теракт на Крымском мосту никак не влияет на продление договора. В результате атаки со стороны украинских террористов погибли два человека, еще один — ребенок — пострадал.

«Вы знаете, что еще до этой атаки позиция была заявлена президентом Путиным. Как только будет выполнена и согласована часть договоренностей Россия незамедлительно вернется», — заключил Дмитрий Песков.

Сегодня, 17 июля, закончилось действие всех договоренностей. Иностранные партнеры РФ умышленно игнорировали законные требования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Китае выразили надежду на продление зерновой сделки. И вот почему.

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