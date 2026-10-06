Новые нападения медведей: один человек погиб, за жизнь другого борются врачи

Эфирная новость 29 0

Стало известно о новых жертвах хищников.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Тимин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Медведи продолжают нападать на людей и громить имущество

В эти минуты врачи борются за жизнь мужчины в Иркутской области. Зверь напал на него во время рыбалки. Помогли другие рыбаки, которые смогли отогнать зверя. А другому жителю региона спастись не удалось. На него напали сразу два хищника.

От нашествия медведей уже несколько месяцев страдают и жители села в Архангельской области. Животные, не боясь, залезают прямо в дома.

«Ходят по берегу реки, заходят со стороны леса. Освещение уличное очень слабое, поэтому они ничего не боятся, идут в наглую. Начиная с 8 вечера и заканчивая 4 утра», — рассказал местный житель.

А в Свердловской области до сих пор в шоке от визита медведя работники предприятия по добыче руды. Животное пробралось на парковку и разворотило автомобили. Одни остались без капота. У других вырваны двери. Охотники региона получили разрешение на отстрел отдельных особей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Чукотке бурый медведь напал на 45-летнего оленевода — мужчина выжил и получил укушенные раны бедра. Этот случай стал вторым нападением медведя на человека в регионе за год.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

 

+11° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
84.93
1.45 95.33
1.01
Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:36
Собирает досье: вокруг новой нейросети Цукерберга разгорелся скандал
6:18
Рекорд НХЛ: билеты на последний домашний матч Овечкина стали самыми дорогими
6:05
Экипаж Ми-28НМ атаковал пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака
5:35
Собянин: 650 беспилотников летели в сторону Московского региона
5:22
«Небольшая цена»: Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса Ираном

Сейчас читают

Кто может получить льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ
Не поверите: Ближний Восток дает больше нефти, чем до войны, но у цен есть причина
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня