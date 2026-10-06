Новые нападения медведей: один человек погиб, за жизнь другого борются врачи

Медведи продолжают нападать на людей и громить имущество

В эти минуты врачи борются за жизнь мужчины в Иркутской области. Зверь напал на него во время рыбалки. Помогли другие рыбаки, которые смогли отогнать зверя. А другому жителю региона спастись не удалось. На него напали сразу два хищника.

От нашествия медведей уже несколько месяцев страдают и жители села в Архангельской области. Животные, не боясь, залезают прямо в дома.

«Ходят по берегу реки, заходят со стороны леса. Освещение уличное очень слабое, поэтому они ничего не боятся, идут в наглую. Начиная с 8 вечера и заканчивая 4 утра», — рассказал местный житель.

А в Свердловской области до сих пор в шоке от визита медведя работники предприятия по добыче руды. Животное пробралось на парковку и разворотило автомобили. Одни остались без капота. У других вырваны двери. Охотники региона получили разрешение на отстрел отдельных особей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Чукотке бурый медведь напал на 45-летнего оленевода — мужчина выжил и получил укушенные раны бедра. Этот случай стал вторым нападением медведя на человека в регионе за год.

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