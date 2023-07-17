МВД Приднестровья сообщило о смерти лидера оппозиции Олега Хоржана

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 41 0

Труп обнаружила его супруга. Что еще известно?

МВД Приднестровья сообщило о смерти лидера оппозиции Олега Хоржана

Фото: фото из открытых источников

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МВД Приднестровья сообщило о смерти лидера оппозиционных сил непризнанной республики Олега Хоржана. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

«Обнаружен труп Хоржана Олега Олеговича с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи.

Известно, что труп Олега Хоржана обнаружила его супруга в одной из комнат, рядом с открытым сейфом. По данным полиции, сейф пуст.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МВД Молдавии Анна Ревенко подала в отставку после стрельбы в аэропорту Кишинева.

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МВД Приднестровья сообщило о смерти лидера оппозиции Олега Хоржана

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