Уголовное дело возбудили после похищения россиянина Башарова в Сирии

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 34 0

Мужчина работал в другом государстве вахтами. Где он и что с ним происходит сейчас?

Уголовное дело возбудили после похищения россиянина Башарова в Сирии

Фото: www.globallookpress.com / Karam Almasri

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Уголовное дело возбудили после похищения россиянина в Сирии. Речь идет о Константине Башарове, который ездил в другое государство на заработки вахтами, а потом без вести пропал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тревогу забили родители мужчины, когда им позвонили с работы Башарова. Представители компании объяснили, что беды ничто не предвещало: Константин просто выехал в сторону работы и исчез, в буквальном смысле. В СКР появилась версия, что несчастного могли похитить сирийские боевики.

Это предположение подтверждают и слова отца Башарова. Он рассказал, что в начале июня получил видеозапись на телефон с неизвестного номера. В кадре — измученный сын-нефтянник, просящий о помощи.

«Я вижу: в истощенном состоянии, избитый весь, руки синие, за бок держится. Его, наверное, избили, он даже не может толком разговаривать. Как я увидела это видео, не могу успокоиться», — также добавляла мама Константина.

Ранее 5-tv.ru публиковал репортаж со всеми подробностями громкого дела о пропаже Константина Башарова.

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