Минэнерго РФ: поддерживать цену нефти в районе 80 долларов за баррель реально

Стоимость любых полезных ископаемых вполне может регулироваться на мировом рынке.
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Министерство энергетики России считает реальным поддерживать цену нефти в районе 80 долларов за баррель, заявил глава министерства Николай Шульгинов в интервью «Известиям» в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он отметил, что добыча нефти и конденсата в России в этом году будет примерно на 20 миллионов тонн ниже показателя 2022 года. По его словам, добыча газа в России идет на 8–10% ниже величины, заложенной в прогнозе социально-экономического развития
«Мы ориентируемся на прогнозы, которые предусмотрены прогнозом социально-экономического развития. Сегодня мы наблюдаем картину, что добыча идет на 8–10% ниже тех прогнозов», — отметил Шульгинов.
При этом министр сказал, что по экспорту газа пока рано называть цифры.
Ранее 5-tv.ru объяснял, как Россия пережила полгода нефтяных санкций.
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