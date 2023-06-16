Минэнерго РФ: поддерживать цену нефти в районе 80 долларов за баррель реально

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Стоимость любых полезных ископаемых вполне может регулироваться на мировом рынке.

Минэнерго РФ: поддерживать цену нефти в районе 80 долларов за баррель реально

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Тема:
ПМЭФ 2023

Министерство энергетики России считает реальным поддерживать цену нефти в районе 80 долларов за баррель, заявил глава министерства Николай Шульгинов в интервью «Известиям» в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что добыча нефти и конденсата в России в этом году будет примерно на 20 миллионов тонн ниже показателя 2022 года. По его словам, добыча газа в России идет на 8–10% ниже величины, заложенной в прогнозе социально-экономического развития

«Мы ориентируемся на прогнозы, которые предусмотрены прогнозом социально-экономического развития. Сегодня мы наблюдаем картину, что добыча идет на 8–10% ниже тех прогнозов», — отметил Шульгинов.

При этом министр сказал, что по экспорту газа пока рано называть цифры.

Ранее 5-tv.ru объяснял, как Россия пережила полгода нефтяных санкций.

Тема:
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