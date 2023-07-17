В сети появилось провокационное фото полностью голого Прохора Шаляпина: «Счастье — это я»
Певец Прохор Шаляпин опубликовал обнаженное фото с пляжа
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Фанаты певца осыпали его виртуальными «поцелуями», а также ехидными комментариями.
Поклонники певца Прохора Шаляпина «перевозбудились» от его нового фото, где он позирует обнаженным на пляже.
Пикантный снимок артист разместил в своих соцсетях. В кадре знаменитость лежит на песке с широкой улыбкой, подставив под лучи солнца обнаженные ягодицы и спину.
«Счастье — это я в Индийском океане», — подписал публикацию Шаляпин.
Шаляпин голым загорает на пляже.
Снимок певца в стиле ню произвел эффект разорвавшейся бомбы. Поклонницы буквально осыпали Шаляпина виртуальными поцелуями и смайликами в виде сердечек, цветочков и прочих символов обожания. Не обошлось и без ехидных комментариев, к которым артисту, впрочем, не привыкать.
«Пора новую бабушку завлечь»;
«Загар поплес»;
«Вот время какое: кто диплом выставляет, кто **** (попу — Прим. ред.). Кто чем гордится»;
«Вау! Волочкова была бы в восторге»;
«Кошельки бабулек напряглись»;
«Прохор, на тебя не только девочки подписаны, ты аккуратнее с такими фото»;
«Претендуете на звание народной **** (попы — Прим. ред)?» — иронизируют подписчики.
Кто-то же посоветовал Шаляпину не уподобляться скандальным звездам, привыкшим привлекать внимание публики демонстрацией обнаженных частей тела и прочими эпатажными выходками.
«Прохор, не уподобляйся Джигурде. Ты не такой. Ты наш российский красавец, эталон красоты, интеллигентности, доброты. Так не порти свой имидж», — написал неравнодушный фанат.
Ранее 5-tv.ru писал, как и зачем Прохор Шаляпин сменил свое имя.
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