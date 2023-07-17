Фанаты певца осыпали его виртуальными «поцелуями», а также ехидными комментариями.

Поклонники певца Прохора Шаляпина «перевозбудились» от его нового фото, где он позирует обнаженным на пляже.

Пикантный снимок артист разместил в своих соцсетях. В кадре знаменитость лежит на песке с широкой улыбкой, подставив под лучи солнца обнаженные ягодицы и спину.

«Счастье — это я в Индийском океане», — подписал публикацию Шаляпин.

Шаляпин голым загорает на пляже. Telegram / Прохор Шаляпин/aChaliapin

Снимок певца в стиле ню произвел эффект разорвавшейся бомбы. Поклонницы буквально осыпали Шаляпина виртуальными поцелуями и смайликами в виде сердечек, цветочков и прочих символов обожания. Не обошлось и без ехидных комментариев, к которым артисту, впрочем, не привыкать.

«Пора новую бабушку завлечь»;

«Загар поплес»;

«Вот время какое: кто диплом выставляет, кто **** (попу — Прим. ред.). Кто чем гордится»;

«Вау! Волочкова была бы в восторге»;

«Кошельки бабулек напряглись»;

«Прохор, на тебя не только девочки подписаны, ты аккуратнее с такими фото»;

«Претендуете на звание народной **** (попы — Прим. ред)?» — иронизируют подписчики.

Кто-то же посоветовал Шаляпину не уподобляться скандальным звездам, привыкшим привлекать внимание публики демонстрацией обнаженных частей тела и прочими эпатажными выходками.

«Прохор, не уподобляйся Джигурде. Ты не такой. Ты наш российский красавец, эталон красоты, интеллигентности, доброты. Так не порти свой имидж», — написал неравнодушный фанат.

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