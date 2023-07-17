Рэпер Рич рассказал о песнях для нового альбома «Конец связи»

В записи альбома «Конец связи» российского рэпера Рича (Ричард Семашков) приняли участие другие известные музыканты — группа «25/17» и рэпер Саграда. Об этом Рич рассказал в интервью «Известиям», приуроченном к выходу его альбома 21 июля.

Рич признался, что он с детства — большой поклонник творчества «25/17», которую считает одной из лучших современных групп.

«Я слушал их еще лет в 16–17 и подумать не мог, что когда-то мы на равных правах будем на одном бите звучать. И Саграда — очень самобытный, интересный, смелый рэпер. Я тоже являюсь большим почитателем его лирики, и здорово, вот что мы это все так объединились», — отметил Рич.

Совместной работой музыкантов стала новая версия песни «Береги себя», ранее созданной при участии рэпера bollywoodFM и вышедшей в альбоме «Культура отмены» (2022).

Также в новый альбом Рича вошла песня «Солдатский сон» о конфликте между Россией и Украиной. По словам исполнителя, эта композиция едва не стала причиной срыва выхода всего альбома, так как ее не пропускали работающие в России западные музыкальные агрегаторы. Музыканту даже предлагали удалить этот трек, но он отказался.

«По-моему, это не очень честно с точки зрения художника. Мы должны стараться отрефлексировать все, что с нами сейчас происходит», — пояснил Рич.

Он обратил внимание на то, что многие музыканты сейчас делают вид, что не видят происходящего, чтобы избежать медийных и репутационных потерь.

В мае вышел совместный клип Рича и лидера группы «Ва-Банкъ» Александра Ф. Скляра на песню «Черная свеча» о спецоперации РФ по защите Донбасса. По словам музыкантов, работая над композицией, они попытались «залезть» в голову к украинскому националисту, чтобы увидеть мир его глазами. И света в этом мире не оказалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Рич посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту.