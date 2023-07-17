Чемпионат креативных идей для развития медиабизнеса стартует в РФ: какие правила?

В России стартовал необычный чемпионат по поиску креативных идей — «Создатели». «Национальная Медиа Группа» (НМГ) ждет предложений по развитию отрасли медиа и развлечений.

Участвовать в конкурсе в онлайн-формате смогут студенты и молодые специалисты немедийного профиля не старше 25 лет. Им нужно предложить «Контент завтрашнего дня» и «Большую идею». На сайте sozdateli.nmg.ru заявки будут приниматься до 13 августа.

«Мы приглашаем студентов объединиться в команды и попробовать придумать новый интересный, никем в мире не придуманный контент, новую вселенную героев, новые формы подачи и именно предложить их. То есть не задать вопрос почему или дать какой-то совет — советовать может много кто, — а вот придумать и предложить разработанную концепцию — именно таких ребят мы ждем на свой кейс-чемпионат», — отметила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

Победители получат денежные сертификаты номиналом по 100 тысяч рублей. Они также смогут принять участие в съемках шоу или других форматов, посетив фабрику медиа НМГ.